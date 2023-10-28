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НХЛ

Сегодня, 07:38

«Ванкувер» разгромил «Сент-Луис», Михеев забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:0.

Дубль оформил Куинн Хьюз, еще по голу забили Фил Ди Джузеппе, Джей Ти Миллер и Илья Михеев с передачи Андрея Кузьменко. Нападающие «блюзменов» Павел Бучневич и Алексей Торопченко завершили встречу с показателями полезности «-3» и «-2» соответственно.

После этого матча «Ванкувер» с 10 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 7 очками — на девятой строчке.

НХЛ

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«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Хьюз — 2 (Гронек), 7:59 — 1:0. Хьюз — 3 (Босер, Миллер), 25:48 — 2:0. Ди Джузеппе — 2 (Майерс, Миллер), 26:58 — 3:0. Миллер — 3 (мен., Петтерссон), 28:52 — 4:0. Михеев — 2 (Петтерссон, Кузьменко), 46:35 — 5:0.

Вратари: Демко — Биннингтон.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 35 (19+11+5) — 22 (3+11+8).

Наши: Кузьменко (13.34/2/+1), Михеев (13.45/6/+1) — Бучневич (16.45/3/-3), Торопченко (11.41/0/-2).

28 октября. Ванкувер. Rogers Arena. 18548 зрителей.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сент-Луис Блюз
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