Сегодня, 08:10
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» — 5:0.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
Дубль оформил Куинн Хьюз, еще по голу забили Фил Ди Джузеппе, Джей Ти Миллер и Илья Михеев с передачи Андрея Кузьменко. Нападающие «блюзменов» Павел Бучневич и Алексей Торопченко завершили встречу с показателями полезности «-3» и «-2» соответственно.
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