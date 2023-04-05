«Ванкувер» дома проиграл «Сиэтлу». Кузьменко сделал голевую передачу

«Ванкувер» проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Кэнакс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отметился голевой передачей.

«Сиэтл» набрал 94 очка и занимает 7-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 12-й строчке — 75 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Голы: Петтерссон — 37 (Кузьменко, Джошуа), 4:31 — 1:0. Бовилье — 18 (Гарлэнд, Оман), 13:09 — 2:0. Гурд — 12 (Фреден), 16:58 — 2:1. Танев — 16 (мен.), 25:07 — 2:2. Эберле — 18, 30:40 — 2:3. Шварц — 20 (бол., Эберле, Спронг), 36:14 — 2:4. Бенайерс — 22 (п.в., Маккэн), 59:00 — 2:5.

Вратари: Делиа (57:19 — 59:00) — Джонс.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 18 (7+5+6) — 28 (8+18+2).

Наши: Кузьменко (18.35/0/-1) — -.

5 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.