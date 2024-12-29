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Сегодня, 02:41

«Сиэтл» в овертайме победил «Ванкувер», отыграв три шайбы в третьем периоде

Сергей Разин
корреспондент
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«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» в овертайме со счетом 5:4.

В составе «Кракен» 3 (2+1) очка набрал Винс Данн, который забил победный гол, дубль у Джадена Шварца, еще один гол на счету Мэттью Бенирса. У «Кэнакс» дубль оформил Брок Босер, по шайбе забросили Конор Гарланд и Джейк Дебраск. При этом «Ванкувер» вел со счетом 4:1 до 55-й минуты.

После этого матча «Сиэтл» с 34 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 42 очками — на седьмой строчке.

2
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сиэтл Кракен
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