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3 апреля, 08:02

«Сиэтл» на выезде разгромил «Ванкувер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сиэтл» в гостях переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

По одной шайбе забросили Майкл Эйссимонт, Чандлер Стивенсон, Шейн Райт, Андре Бураковски и Адам Ларссон.

«Сиэтл» (70 очков) занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (81) потерпел третье поражение подряд и остается десятым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Эйссимонт — 8, 16:42 — 0:1. Стивенсон — 12 (Бураковски, Маккэн), 29:49 — 0:2. Райт — 18 (Маккэн, Данн), 36:00 — 0:3. Бураковски — 9 (Маккэн), 48:55 — 0:4. Ларссон — 7 (п.в., Картье, Данн), 56:24 — 0:5.

Вратари: Демко — Даккорд.

Штраф: 18 — 10.

Броски: 24 (9+7+8) — 19 (7+7+5).

Наши: — - -.

3 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.

Источник: Таблица НХЛ
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ХК Сиэтл Кракен
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