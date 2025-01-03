«Ванкувер» на выезде обыграл «Сиэтл»

«Ванкувер» выиграл «Сиэтл» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев площадки голами отличились Чендлер Стивенсон, Мэттью Бенайерс и Винс Данн, среди гостей шайбы забросили Макс Сассон, Конор Гарлэнд, Тайлер Майерс. Победный буллит исполнил Джей Ти Миллер.

«Сиэтл» набрал 37 очков и занимает 14-е место, «Ванкувер» с 44 очками идет на 8-й строчке в Западной конференции.

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«Сиэтл» — «Ванкувер» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Стивенсон — 4 (Бураковски, Данн), 1:52 — 1:0. Сассон — 2 (Хейнен, Хегландер), 13:17 — 1:1. Гарлэнд — 10 (Ди Джузеппе, Форборт), 27:49 — 1:2. Майерс — 2 (Миллер, Дебраск), 45:35 — 1:3. Бенайерс — 7 (бол., Райт, Монтур), 49:05 — 2:3. Данн — 8 (Бураковски, Бенайерс), 59:07 — 3:3.

Победный буллит: Миллер.

Вратари: Грубауэр — Демко (Ланкинен, 27:49).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (9+10+7+1) — 22 (6+10+5+1).

Наши: — - -.

3 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.