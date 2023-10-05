«Ванкувер» проиграл «Сиэтлу»

«Ванкувер» потерпел поражение от «Сиэтла» в предсезонном матче НХЛ — 1:2. Встреча прошла на льду «Роджерс Арены» в Ванкувере.

На 18-й минуте первого периода нападающий Эндрю Потуральски вывел «Кракен» вперед. Во второй двадцатиминутке защитник Карсон Сауси сравнял счет. Победную шайбу в третьем периоде забросил Ээли Толванен, реализовавший большинство.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Сиэтл» в первой встрече сыграет с «Вегасом» (11 октября), а «Ванкувер» встретится с «Эдмонтоном» (12 октября).