«Тампа» обыграла «Ванкувер», у Кучерова и Кузьменко по голу

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер» со счетом 5:2.

В составе «Лайтнинг» хет-трик оформил Стивен Стэмкос, 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, еще одна шайба на счету Брэйдена Пойнта. У «Кэнакс» отличились Андрей Кузьменко и Куинтин Хьюз.

После этого матча «Тампа» с 59 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 37 очками — на 12-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (0:4, 0:0, 2:1)

Голы: Стэмкос — 19 (Киллорн), 4:40 — 0:1. Кучеров — 18 (Хагель, Пойнт), 8:28 — 0:2. Пойнт — 26 (Чернак, Колтон), 13:18 — 0:3. Стэмкос — 20 (Киллорн), 14:35 — 0:4. Кузьменко — 17 (бол., Хьюз, Миллер), 46:35 — 1:4. Хьюз — 4 (бол., Миллер, Хорват), 49:10 — 2:4. Стэмкос — 21 (п.в., Кучеров), 58:38 — 2:5.

Вратари: Мартин (Делиа, 14:35, 56:18 — 58:38) — Эллиотт.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 39 (18+12+9) — 25 (12+8+5).

Наши: Кузьменко (16.21/2/-1), Михеев (16.11/1/-1) — Кучеров (14.54/3/+2), Наместников (10.57/1/0), Сергачев (24.08/0/+3).

19 января. Ванкувер. Rogers Arena.