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НХЛ

Сегодня, 08:31

«Ванкувер» победил «Тампу»: Кузьменко забил гол, Сергачев отдал результативную передачу

Руслан Минаев
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» дома обыграл «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев забивали Андрей Кузьменко и Брок Босер (хет-трик). У гостей счет в матче открыл Брейден Поинт после передачи Михаила Сергачева.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22.

«Ванкувер» одержал 3-ю победу подряд. «Кэнакс» набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» с 31 очко занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 13 (Сергачев, Хагель), 1:25 — 0:1. Кузьменко — 5 (бол., Хьюз, Миллер), 6:08 — 1:1. Босер — 19 (Миллер, Хегландер), 29:29 — 2:1. Босер — 20 (Хьюз, Гронек), 36:52 — 3:1. Босер — 21 (п.в., Хьюз), 58:42 — 4:1.

Вратари: Демко — Василевский (57:29 — 58:42).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (4+14+4) — 29 (11+5+13).

Наши: Задоров (19.08/1/-1), Кузьменко (12.56/2/+1), Михеев (14.19/1/0) — Кучеров (26.16/0/-1), Сергачев (26.37/2/-1).

13 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18771 зритель.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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