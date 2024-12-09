«Тампа» победила «Ванкувер», Кучеров набрал три очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Ванкувер» со счетом 4:2.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, который пропустил две игры из-за травмы, дубль оформил Брэйден Пойнт, еще один гол забил Джейк Гюнцель, вратарь Андрей Василевский отразил 22 броска из 24. У «Кэнакс» шайбы забросили Куинн Хьюз и Кифер Шервуд.

В текущем сезоне Кучеров провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 37 (13+24) очков.

После этого матча «Тампа» с 30 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 32 очками — на шестой строчке «Запада».