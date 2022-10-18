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НХЛ

Сегодня, 07:37

«Ванкувер» установил антирекорд лиги после упущенной победы над «Вашингтоном»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Ванкувер» на выезде уступил «Вашингтону» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После второго периода команда Брюса Будро переигрывала столичный клуб с преимуществом в две шайбы (4:2), но в третьем периоде пропустила четыре гола подряд и потерпела третье поражение подряд. Два предыдущих матчах, против «Эдмонтона» (3:5) и «Филадельфии» (2:3), «Ванкувер» проиграли подобным образом, упустив преимущество в две шайбы.

Таким образом, как сообщает сайт НХЛ, «Ванкувер» установил антирекорд НХЛ, став первой командой в истории лиги, проигравшей три подряд матча на старте сезона, в каждом из которых было упущено преимущество в несколько шайб.

В следующем матче «Кэнакс» 19 октября сыграют с «Коламбусом».

Источник: https://www.nhl.com/news/vancouver-canucks-washington-capitals-game-recap/c-335933380
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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