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Сегодня, 16:39

«Ванкувер» в нынешнем сезоне должен заплатить трем главным тренерам команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны детали контракта нового главного тренера «Ванкувера» Рика Токкета, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

С ним заключен контракт до конца сезона-2024/25. Зарплата Токкета составляет 2,75 миллиона долларов в год.

Также «Ванкувер» должен полностью выплатить зарплату Брюсу Будро, который был уволен с поста главного тренера. В этом сезоне специалист должен заработать 2 миллиона долларов.

Кроме того, «Кэнакс» все еще продолжают выплачивать зарплату бывшему главному тренеру команды Трэвису Грину по прошлому контракту. В этом сезоне он получит от «Ванкувера» 2,75 миллиона.

ХК Ванкувер Кэнакс
Брюс Будро
Рик Токкет
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