Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:35

«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» и прервал шестиматчевую победную серию

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Вашингтон» потерпел поражение от «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У «Кэнакс» оба гола забил защитник Куинн Хьюз, который отличился в первом и во втором периодах. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Пьер-Люк Дюбуа.

Капитан и нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в этой игре. Всего на счету 39-летнего россиянина в нынешнем сезоне 34 (22+12) очка в 33 матчах.

«Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию, но продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 71 очко после 49 игр. «Ванкувер» (52 балла в 48 матчах) идет девятым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хьюз — 13 (Хегландер, Гронек), 12:23 — 1:0. Хьюз — 14 (Босер, Гронек), 21:24 — 2:0. Дюбуа — 10 (Протас, Макмайкл), 52:31 — 2:1.

Вратари: Ланкинен — Линдгрен (58:52).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (13+8+4) — 33 (12+11+10).

Наши: — - Овечкин (19.50/7/0).

26 января. Ванкувер. Rogers Arena.

61
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Следователи установили местонахождение актера Смольянинова
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
В Москве обновили правила пользования метро
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Ванкувер» сотворил уникальное достижение НХЛ и остановил Овечкина. Россиянин без голов, до Гретцки — все те же 19 шайб
Овечкин — о победной серии «Вашингтона»: «Наша система работает»
Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Кафельников — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота»
«Уэйн всегда поддерживал гонку Ови». Овечкин: 20 голов до рекорда и новая история про клюшку Гретцки
Крикунов считает, что голы в пустые ворота не обесценят возможный рекорд Овечкина в НХЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя