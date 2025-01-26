«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» и прервал шестиматчевую победную серию

«Вашингтон» потерпел поражение от «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У «Кэнакс» оба гола забил защитник Куинн Хьюз, который отличился в первом и во втором периодах. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Пьер-Люк Дюбуа.

Капитан и нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в этой игре. Всего на счету 39-летнего россиянина в нынешнем сезоне 34 (22+12) очка в 33 матчах.

«Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию, но продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 71 очко после 49 игр. «Ванкувер» (52 балла в 48 матчах) идет девятым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хьюз — 13 (Хегландер, Гронек), 12:23 — 1:0. Хьюз — 14 (Босер, Гронек), 21:24 — 2:0. Дюбуа — 10 (Протас, Макмайкл), 52:31 — 2:1.

Вратари: Ланкинен — Линдгрен (58:52).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (13+8+4) — 33 (12+11+10).

Наши: — - Овечкин (19.50/7/0).

26 января. Ванкувер. Rogers Arena.