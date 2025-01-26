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Сегодня, 05:45

«Ванкувер» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Ванкувер» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 26 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото AFP
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«Ванкувер» встретится с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 26 января. Игра состоится на льду «Роджерс-арены» в Ванкувере (Канада). Начало — в 6.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ванкувер» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэнакс» набрали 50 очков в 47 матчах и занимают девятое место в Западной конференции. «Кэпиталз» располагается на первой строчке на Востоке (у команды — 71 очко в 48 играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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