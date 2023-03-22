Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер»

«Вегас» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Голами в составе «Голден Найтс» отметились Фил Кессел, Райлли Смит, Теодор Блюгерс и россиянин Павел Дорофеев. Еще один российский игрок команды Иван Барбашев не набрал очков в этом матче.

За «Кэнакс» забили Джей Ти Миллер, оформивший дубль, и Филлип Ди Джузеппе. Российские нападающие команды Андрей Кузьменко, Василий Подколзин и Виталий Кравцов результативными действиями не отметились.

«Вегас» занимает первое место в Западной конференции (94 очка). «Ванкувер» идет на 12-й строчке (67).

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вегас» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы: Кессел — 13, 3:01 — 0:1. Смит — 24 (Карлссон), 12:11 — 0:2. Миллер — 27 (мен., буллит), 27:57 — 1:2. Блюгерс — 4 (Хауден, Хэг), 30:22 — 1:3. Миллер — 28 (бол., Хьюз, Петтерссон), 32:42 — 2:3. Дорофеев — 4 (Пьетранджело, Карлссон), 37:19 — 2:4. Ди Джузеппе — 4 (Миллер, Хьюз), 51:43 — 3:4.

Вратари: Демко (57:49) — Куик.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 35 (5+14+16) — 27 (14+9+4).

Наши: Кравцов (11.18/2/0), Кузьменко (11.34/2/-1), Подколзин (10.15/1/-1) — Барбашев (18.30/1/0), Дорофеев (13.14/3/+2).

22 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18757 зрителей.