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НХЛ

Сегодня, 08:29

«Вегас» обыграл «Ванкувер», Барбашев и Кузьменко забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Иван Барбашев, 3 (1+2) очка у Джека Айкела, еще по шайбе забросили Уильям Карлссон и Бретт Хауден. У «Кэнакс» единственный гол забил Андрей Кузьменко.

После этого матча «Вегас» с 34 очками занимает первое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 31 очком — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Барбашев — 5 (Айкел, Стоун), 4:46 — 0:1. Айкел — 9 (Барбашев, Хэг), 16:18 — 0:2. Карлссон — 11 (бол., Айкел, Пьетранджело), 31:27 — 0:3. Хауден — 4 (Пьетранджело, Амадио), 40:16 — 0:4. Кузьменко — 4 (Миллер, Босер), 44:01 — 1:4.

Вратари: Демко — Хилл (Томпсон, 40:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (8+8+6) — 44 (13+16+15).

Наши: Кузьменко (17.27/3/+1), Михеев (14.58/1/0) — Барбашев (10.53/1/+2).

1 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18856 зрителей.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вегас Голден Найтс
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