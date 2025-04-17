«Вегас» обыграл «Ванкувер», Дорофеев забил победный гол

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Виктор Олофссон, Павел Дорофеев, Джек Айкел и Коул Швиндт. У «Кэнакс» шайбу забросил Пьюс Сутер.

В текущем сезоне Дорофеев провел 82 матча, в которых набрал 52 (35+17) очка.

«Вегас» завершил регулярный чемпионат на втором месте Западной конференции, набрав 110 очков, и в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Миннесотой». «Ванкувер» с 90 очками финишировал на 10-й строчке и не смог пробиться в плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вегас» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Сутер — 26 (Гарлэнд, Хегландер), 8:23 — 1:0. Олофссон — 15 (Карлссон, Теодор), 38:33 — 1:1. Дорофеев — 35 (Олофссон, Хаттон), 47:59 — 1:2. Айкел — 28 (Хаттон, Хауден), 50:45 — 1:3. Швиндт — 1 (п.в., Теодор), 58:28 — 1:4.

Вратари: Ланкинен (Толопило, 40:00, 57:43 - 58:28) — Шмид.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 17 (8+5+4) — 30 (8+12+10).

Наши: Кудрявцев (13.38/1/0) — Дорофеев (21.25/6/+2).

17 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.