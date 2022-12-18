«Виннипег» победил «Ванкувер», у Дюбуа ассистентский хет-трик

Сегодня, 08:42
«Виннипег» в гостях обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
В составе «Джетс» забивали Кайл Коннор, Кайл Капобьянко, Нил Пионк, Сэм Ганье и Аксель Йонссон Фьяллби. Ассистентский хет-трик на счету Пьера-Люка Дюбуа.
У «Кэнакс» забил Бо Хорват.
«Виннипег» с 41 очков занимает третье место Запада. «Ванкувер» — на 11-й строчке с 29 очками.
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«Ванкувер» — «Виннипег» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы: Коннор — 13 (бол., Дюбуа, Моррисси), 2:51 — 0:1. Капобьянко — 1 (Ганье, Дюбуа), 25:30 — 0:2. Пионк — 5 (Диллон, Перфетти), 32:08 — 0:3. Ганье — 5 (Дюбуа, Коннор), 40:56 — 0:4. Юнссон Фьелльбю — 2 (Самберг), 47:59 — 0:5. Хорват — 21 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 54:36 — 1:5.
Вратари: Мартин — Хеллибак.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 23 (3+9+11) — 27 (11+9+7).
Наши: Кузьменко (16.31/0/0), Михеев (15.42/1/0) — -.
18 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18487 зрителей.