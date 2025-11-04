«Ванкувер» выставил россиянина Кравцова на безусловный драфт отказов

Российский форвард «Ванкувера» Виталий Кравцов выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщает пресс-служба «Кэнакс».

В августе 25-летний хоккеист подписал двусторонний контракт с «Ванкувером», рассчитанный на год. Он сыграл в двух предсезонных матчах за команду, не набрав очков.

В КХЛ права на Кравцова сохраняются за «Трактором». В сезоне-2024/25 нападающий провел 66 матчей за челябинскую команду в FONBET чемпионате КХЛ и заработал 58 (27+31) очков. В плей-офф он забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 19 играх.

Кравцов уже выступал за «Ванкувер» в сезоне-2022/23. Также в НХЛ он играл за «Рейнджерс».