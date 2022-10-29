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Сегодня, 07:38

Кузьменко и Михеев набрали по 2 очка в победном матче «Ванкувера» с «Питтсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
29 октября. «Ванкувер2 — «Питтсбург» — 5:1.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пингвинз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голом и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Илья Михеев сделал две голевые передачи.

«Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции. «Питтсбург» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Пирсон — 1 (Михеев, Гарлэнд), 13:52 — 1:0. Хорват — 5 (бол., Кузьменко), 20:32 — 2:0. Ракелль — 4 (бол., Раст, Малкин), 36:03 — 2:1. Кузьменко — 3 (Шенн, Михеев), 50:28 — 3:1. Экман-Ларссон — 1 (бол., Хорват), 56:42 — 4:1. Миллер — 5 (п.в., Майерс, Бризбуа), 57:50 — 5:1.

Вратари: Мартин — Джерри (56:54 — 57:50).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (10+9+10) — 35 (5+15+15).

Наши: Кузьменко (13.04/3/+1), Михеев (17.41/4/+2), Подколзин (10.00/1/0) — Малкин (21.11/2/-1).

29 октября. Ванкувер. Rogers Arena. 18528 зрителей.

Андрей Кузьменко
Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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