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Сегодня, 21:11

Варламов вошел в символическую сборную «Колорадо» за 25 лет

Алина Савинова
Семен Варламов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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НХЛ объявила составы символической сборной «Колорадо» за последние 25 лет.

Во вторую сборную включен российский голкипер Семен Варламов. Он выступал за «Эвеланш» с 2011 по 2019 год, после чего присоединился к «Айлендерс».

Также во вторую символическую сборную «Колорадо» попали защитники Эрик Джонсон, Роб Блейк и нападающие Милан Гейдук, Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен.

Состав первой сборной выглядит следующим образом: голкипер Патрик Руа, защитники Адам Фут и Кейл Макар, нападающие Петер Форсберг, Натан Маккиннон и Джо Сакик.

Всего в НХЛ Варламов провел 621 матч, в которых отразил 91,6 процента бросков при показателе полезности 2,65.

Семен Варламов
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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