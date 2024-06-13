Варсофски стал главным тренером «Сан-Хосе»

Американский специалист Райан Варсофски стал главным тренером «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте НХЛ.

36-летний американец работал в «Шаркс» помощником тренера с сезона-2022/23. До этого он возглавлял «Шарлотт» и «Чикаго Вулвз» в АХЛ, став с командами по разу обладателем Кубка Колдера.

В минувшем сезоне «Сан-Хосе» занял последнее 16-е место в Западной конференции НХЛ. В системе клуба выступают россияне Георгий Романов, Артем Гурьев, Николай Кныжов, Шакир Мухамадуллин, Александр Барабанов, Клим Костин и Даниил Гущин.