«Вашингтон» обыграл «Анахайм», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Брендон Духайм, Джон Карлсон и Итэн Фрэнк.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» набрал 63 очка в 44 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Анахайм» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 41 очко в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Духайм — 5 (Чикран, Дауд), 7:34 — 1:0. Карлсон — 4, 14:30 — 2:0. Фрэнк — 2 (Дюбуа, Духайм), 39:01 — 3:0.

Вратари: Томпсон — Гибсон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (12+6+7) — 18 (9+2+7).

Наши: Овечкин (18.17/3/+1) — Минтюков (18.06/0/0).

15 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.