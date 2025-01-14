«Вашингтон» — «Анахайм»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ
«Вашингтон» и «Анахайм» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 15 января
«Вашингтон» и «Анахайм» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 15 января. Матч пройдет на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Анахайм» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 43 матча и набрал 61 очко, в предыдущем матче «Кэпиталз» обыграл «Нэшвилл» (4:1), а российский форвард Александр Овечкин забил гол и отдал голевую передачу. У «Анахайма» — 43 матча и 41 очко, в понедельник «Дакс» выиграли у «Каролины» (3:2 ОТ).