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Сегодня, 21:30

«Вашингтон» — «Анахайм»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Анахайм» 17 января во Вконтакте начнется в 03.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 17 января «Вашингтон» дома на территории комплекса «Кэпитал Уан-арена» сыграет против «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Анахайм» в прямом эфире и бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Кэпиталз» с 46 очками находятся на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 41 встречи. «Дакс» с 31 баллом располагаются на 14-й строчке на Западе после 43 игр. В последний раз команды встречались 1 декабря 2023 года. Тогда «Вашингтон» в гостях оказался сильнее «Анахайма» (5:4).

В составе «Вашингтона» играет российский форвард Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах при показателе полезности «-11». На счету Овечкина 830 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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