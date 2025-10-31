«Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Айлендерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 ноября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Айлендерс

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды провели по 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ: «столичные» набрали 12 очков, а «островитяне» — 9. Предыдущая встреча соперников прошла в Нью-Йорке в ночь на 12 октября и завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.