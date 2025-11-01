Видео
1 ноября, 04:34

«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-3»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

В начале второго периода Том Уилсон открыл счет. Через 10 минут гости отыгрались — в меньшинстве забил Жан-Габриэль Пажо. В третьем периоде Бо Хорват вывел «островитян» вперед, а в концовке Мэтью Барзал забил в пустые ворота.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сыграл 18 минут и отметился двумя бросками при показателе полезности «-3».

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 11 очков в 11 матчах и поднялись на 13-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 9-й строчке — 12 очков в 11 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Айлендерс
96

  • Шипа Легенда Биатлона!

    хохол останется хохлом, хоть ты отправь его в канаду даже негры в канаде презирают приезжего туземного хохло мике Н

    02.11.2025

  • alehan.227471

    макдак то центр типа Фёдорова или Баркова на секундочку, lol:))) - обязан в защите отрабатывать. ты фифан неплохой в приципе парень, только в хоккее полный профан...но это без обид, ок?!

    02.11.2025

  • Scallagrim

    "У Овечкирна -3" --- Литраж пльзеньского имеется ввиду?))

    01.11.2025

  • hant64

    Вот по 5:1 с Сотой и Пиджаками можно сказать да, уверенные победы. С Сиэтлом четвёртая в пустые. Да не, согласись, игра совсем не как в прошлом сезоне. Я ждал прогресса, а налицо пока - регресс. Конечно, сезон ещё длинный, всё ещё можно поправить, но у меня стойкое ощущение, что сильно лучше не будет в этом году - будет борьба за попадание в плов, в отличие от прошлогодней борьбы за Президент Трофи.

    01.11.2025

  • Андрей Андрей

    малыш,не ссы,прорвемся.

    01.11.2025

  • бабакин

    устал мамонт. выгядел даже летом на 55. выдающийся спортсмен. устал алес алекс. феррари мазератти. заработал.

    01.11.2025

  • Andrew_BD

    Ты так теперь ГТ называешь?))

    01.11.2025

  • Andrew_BD

    Ну, не знаю... 4-2, 1-0, 3-2, 5-1, 4-1, 5-1. А какие тогда должны были быть победы, чтобы быть уверенными? Победы как победы...

    01.11.2025

  • Alex_451410

    Серьезный кризис настал

    01.11.2025

  • _Mike N_

    валенок, закусывай бояру, если кругом хахлы кажутся ! :laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    У хохла совсем печально с юмором?..

    01.11.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Овечкин - долларовый мультимиллионер со 100 млн $ и мировая знаменитость, а ты - хохол в дерьме))

    01.11.2025

  • Андрей Андрей

    Кузя где и Бекс,их время ушло,но Строуму до их прошлой формы никогда не дотянуть.

    01.11.2025

  • Келофин

    При всем уважении к Овечкину,сейчас я чаще слышу его в рекламе,чем о его голах.Хватит мучать себя.Цель достигнута.

    01.11.2025

  • Osokin L

    Где сейчас Кузя, а где Строум?

    01.11.2025

  • shpasic

    РабиНерв "Решил посмотреть "Вашингтон" - "Айлендерс", надеясь, что и 900-й шайбой Александр Овечкин "накормит" своего клиента по рекордной 895-й - Илью Сорокина". Яклич мог бы и заранее предупредить - никто бы больше не стал смотреть.

    01.11.2025

  • hant64

    Да, шли вроде бы уверенно, но почти все победы были на тоненького, не было уверенности в запасе, что могут прибавить при необходимости. И вот, яма...

    01.11.2025

  • shurikfromkaragay

    Мне кажется, что Вашики нынче в ПО не попадут.

    01.11.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Сорян, не получится. Володя занят уничтожением поганых }{о}{лов

    01.11.2025

  • Andrew_BD

    До этого шли 6-2-0, вполне уверенно...

    01.11.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Сдавайся, }{охол))

    01.11.2025

  • hant64

    Вашигтон в начале этой регулярки - просто какой-то ужас без конца. И куда подевалась прошлогодняя магия тренера Карбери? Всё, испарилась? 1:7 от посредственной Оттавы - это как приговор уже.

    01.11.2025

  • mikha1

    Не понравилось, что Карьери после травмы Дюбуа включил миксер по тасованию троек. Показалось, что совсем без идей и логики.

    01.11.2025

  • Apei

    о спаде по ср с прошлым сезоном, 10 игр - уже показатель

    01.11.2025

  • Андрей Андрей

    Строум средний игрок,не ровень Бексу и Кузе,я про это писал.Но я смотрю техничные игроки как Милано ничего не могут,какая-то ерунда на старте.

    01.11.2025

  • ГлавПатриот

    А где комментарии экспердов которые любят отмечать что Макдэвид был зрителем при пропущенной?)

    01.11.2025

  • Андрей Андрей

    раньше Милано и прочие могли бомбануть,сейчас глухо. О каком ты спаде пишешь,только 9 игр отиграли?

    01.11.2025

  • fell62

    а что подаешь тьi в Ванкувере ,обьедки из контейнера ?

    01.11.2025

  • fell62

    чего пивом баловаться , вкатил 300 грамм водочки и на игру:grin:

    01.11.2025

  • fell62

    груз 200, еле по поляне семенит и пьiжится :rofl:

    01.11.2025

  • Электросталец

    через 10 матчей встретимся

    01.11.2025

  • fell62

    Рекордсмен :grin: Сколько ему до рекорда по минусам за карьеру? Надо просто вовремя уходить , залепил рекорд на все времена , и на боковую...

    01.11.2025

  • Братчанин

    Ничего страшного не произошло - все команды выигрывают и все команды проигрывают, кто-то забивает чаще, кто-то забивает реже. Это - спорт, это - хоккей! Давайте без оскорблений! Ови - удачи!!!

    01.11.2025

  • Елисей Петров

    Давеча некий заяц с острова очко свое ставил, что сегодня Александр забьет, все на мази с Сорокиным, а ещё раньше зуб давал с Оттавой, теперь вот беззубый и дырявый получается))).

    01.11.2025

  • Сергей

    Вот и верь после этого зайцам....

    01.11.2025

  • N.A.F.1974

    Начали за здравие закончили как всегда.Точнее как в предыдущих двух играх.Поражением.По матчу-ураганный первый период,огромное преимущество ВК.Не воплотившееся в голы.В конце травма PLD полученная на вбрасывании.Здоровья ему.В начале второго таки Том забил, хорошо сыграв на отскоке.И на этом все.Стандартное(т.е никакое) большинство закончившееся голом в ворота Томпсона.Неудачный запрос(не ново совсем) и Кэпс уже не были хороши.В итоге и проиграли.Таким образом без 1 и 2С,защитника топ4,странными(как следствие) сочетаниями,без большинства и вменяемого нападения,какой либо удачи претендовать на победы сложно.Даже с слабыми командами,которых в НХЛ нет.Ну посмотрим.Время еще есть.

    01.11.2025

  • Vitamin007

    Очень все печально, объективные причины понятны, но не настолько же! Соберитесь!

    01.11.2025

  • Neil

    ну ты же здесь...

    01.11.2025

  • Neil

    Так, ну ты так хохол, вырвал контекст и не разобрался. Да, Николя так сказал, но сам Ови утверждает, что да, после игры любит выпить 2-3 бутылки. т.е. не обязательно всё пить. А до игры одну, а то и вовсе не употребляет. Даже хозяин бара Бостона это говорил, когда они к нему пришли группой. И да, нарколог прокомментировал это так, что некоторые тренеры это даже поддерживают т. к. а в пиве содержится этанол, и он помогает снять нервное напряжение.

    01.11.2025

  • Электросталец

    Саш, ждёт наш колхоз. Будешь к фетяске на его прогу по телеку заходить, вспоминать, как было

    01.11.2025

  • Электросталец

    :smiley:

    01.11.2025

  • Электросталец

    сначала к мусорам

    01.11.2025

  • Электросталец

    сборной нет

    01.11.2025

  • Электросталец

    в следующей жизни ови не будет, он в динамо будет

    01.11.2025

  • Электросталец

    только ему было 30 лет...

    01.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Пивозавра надо убрать на несколько игр, пусть тренеруется, набирает форму. Сейчас он для команды является грузом 300.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Хронически вредная, для любых командных достижений шизы вашингтонского хозяина, псевдо-рекордисткая овца - в своей ипостаси

    01.11.2025

  • Andrew_BD

    Вот ты все Строума ругал. И смотри, что без него. Ни в 5-на-5, ни в большинстве ничего не могут. Еще и Дюбуа захромал, сам не свой.

    01.11.2025

  • андр

    Ничего страшного для идолопоклонников. Фетисов говорил, что Саша еще вкатится.

    01.11.2025

  • Догада

    Из Баффало попросили не забивать, а то билеты плохо продаются на следующий матч

    01.11.2025

  • lenin.vowa2018

    если у Овечкина минус три, то есть все три пропущены при его нахождении на площадке, то и в пустые заброшено тоже при нем? Странная бригада меньшинства конечно..,

    01.11.2025

  • Apei

    ага, закручивает интригу и набивает цену

    01.11.2025

  • Apei

    на лицо спад на фоне травм нападающих. в прошлом сезоне шли на пределе выпрыгивали из штанов выше головы.

    01.11.2025

  • ГлавПатриот

    :rofl:

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Спящий красавец

    01.11.2025

  • Андрей Андрей

    вот к Демиду и иди,где ты его здесь собрался найти?

    01.11.2025

  • Андрей Андрей

    типа чем дольше пауза тем его больше?

    01.11.2025

  • Apei

    Сорокин оказался хорошим вратарём

    01.11.2025

  • Андрей Андрей

    мне это пофиг,вот что делает нападение Вашингтона против самой слабой защиты?

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Великий артист

    01.11.2025

  • Apei

    пауза перед юбилеем - признак мастерства

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Уйти вовремя - дороже денег

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Пора уже хоккей сменить на пиво - ну, сколько можно гонять шайбу

    01.11.2025

  • Андрей Андрей

    Команду к сезону готовили или только к выставочным?

    01.11.2025

  • ГлавПатриот

    Мышь на мыло.

    01.11.2025

  • oleg.bob

    Овечкин, просыпайся! Либо заканчивай!

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Александр Овечкин, по словам его бывшего одноклубника Николя Обе-Кюбеля, всегда пьет шесть банок чешского пива (поллитра каждая) в самолете команды «Вашингтон Кэпиталз», независимо от результата матча. Эта привычка была упомянута в подкасте Drette Su'l Tape, где также говорилось о его заказе сэндвича из Subway (30 см), который доставляют прямо к машине после матча.

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    В театре - поменяли сценарий

    01.11.2025

  • ГлавПатриот

    Если выбирать кому завидовать, то это какому-нибудь Роналду. У него сейчас за год заработок как у овечкина почти за всю карьеру.

    01.11.2025

  • Apei

    Дорофеев безголов, ови без очков

    01.11.2025

  • Zулус

    попей таблеточек, полегчает, зависть - плохое чувство, не повезло тебе в этой жизни, повезет в следующей, не надо завидовать другим, более успешным людям

    01.11.2025

  • Apei

    как это за одно межсезонье Питсбург и Вашингтон поменялись местами?

    01.11.2025

  • _Mike N_

    тем более, зато 6 банок чешского пива (0.5 литра каждая) после каждого матча - это святое ! :laughing:

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    У него -3 очка

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Ночная Лига ждет рекордсмена Ови - будет кому подавать суперфорварду Володе по ночам в Сочи ! :laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Что-то неладное творится в доме Вашиков

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Надейся и жди - вся жизнь впереди !

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Кто украл очко у Овечкина ? :laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

  • Сергей Макурин

    Пора и Ване шанс дать. Хуже не будет, это факт. Сейчас вообще никто не забивает.

    01.11.2025

  • МаратХ

    Очередной день для клуба фанатов Овечкина прожит зря

    01.11.2025

  • Neil

    за деньги да

    01.11.2025

  • igogohruhru

    случайно да

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Неужели Лига - сливает Ови?

    01.11.2025

  • Neil

    Там прикол во втором периоде судя по стате. Удаляется К. Ричи, меньше чем через минуту айлы забивают в меньшинстве. К. Ричи снова пробует этот трюк, но не вышло в этот раз)) А вообще всё это очень хреново. Ладно Ови не в форме подошёл к сезону, ну а другие звенья что?!

    01.11.2025

  • ГлавПатриот

    Свежий инсайд. Овечкин до сих пор не рассчитался с Сорокиным за рекордную шайбу, и вот итог.

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Ками пила Доппельгерц - попей и ты

    01.11.2025

  • Клавдий Клавдиан

    В свои ворота уже забивали... с Далласом.

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Саня пора подключать Кордицепс - больше тянуть нельзя

    01.11.2025

  • Инсбрук 1964

    Несмотря на три поражения подряд Вашингтон остается командой с самой надежной защитой, а если убрать два провальных матча Линдгрена, то показатели в обороне просто блестящие. Но есть одно но, очень большое НО: у Вашингтона на данный момент худшее нападение в НХЛ, тренерский штаб не знает, как решить эту проблему. Есть лишь одна очевидная вещь, необходимая для выправления ситуации: надо запретить Карбери брать в руки планшет, он уже в четвертый раз оставляет команду в меньшинстве. Насчет Овечкина я бы не беспоился. Те, кто давно следит ним, должны помнить, что когда он забросил 499 шайбу, то потом не забивал 11 игр подряд.

    01.11.2025

  • True Timati

    Вашингтон проиграл и проиграл по делу. Но проиграл сегодня не только Вашингтон, а также наши с вами боевички, которые пророчили, что Сорокин напропускает от Овечкина и вообще ляжет под стилягу. Что скажете, убогие? ))

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Саня во всех Трёх поучаствовал

    01.11.2025

  • Паснаход

    Надо признать, что у Грейт Эйт остался только бросок. Еле катается, в отборе не участвует, силовую борьбу не ведёт. Стоит, ждёт паса под бросок - вся функция. Лишь прилепить опекуна.

    01.11.2025

  • ded1971

    Давайте лучше новости про Ваню Демидова

    01.11.2025

  • baruv

    После нокаута без травмированного Строума серия продолжается. Даже дома с островитянами. Ждем пробуждения столичных.

    01.11.2025

  • Sergey Krug

    Ну,вот и третье поражение подряд.В большинстве пропускать начали,так и до голов в свои ворота доберемся.Слитые челленджи не добавляют уверенности,да еще и у Дюбуа повторная травма... Все,чего боялись в прошлом сезоне,начало происходить в этом. С Баффало будет сложно,но может быть команда встрепенется,когда все против нее?

    01.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Овечкин - Дно ! Потянул команду на дно . Даже в большинстве ничего не может сделать уже . Только косячит . Своей жирной задницей не увидел , что сзади накатывает игрок и пустил его . А Карбери хотел защитить Овечкина , ссылаясь на офсайд взял просмотр и прогадал . Лузеры - одним словом

    01.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Нью-Йорк Айлендерс
