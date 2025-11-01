«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-3»

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. В начале второго периода Том Уилсон открыл счет. Через 10 минут гости отыгрались — в меньшинстве забил Жан-Габриэль Пажо. В третьем периоде Бо Хорват вывел «островитян» вперед, а в концовке Мэтью Барзал забил в пустые ворота. Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сыграл 18 минут и отметился двумя бросками при показателе полезности «-3». Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. «Айлендерс» набрали 11 очков в 11 матчах и поднялись на 13-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 9-й строчке — 12 очков в 11 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

1 ноября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Айлендерс

alehan.227471 макдак то центр типа Фёдорова или Баркова на секундочку, lol:))) - обязан в защите отрабатывать. ты фифан неплохой в приципе парень, только в хоккее полный профан...но это без обид, ок?! 02.11.2025

hant64 Вот по 5:1 с Сотой и Пиджаками можно сказать да, уверенные победы. С Сиэтлом четвёртая в пустые. Да не, согласись, игра совсем не как в прошлом сезоне. Я ждал прогресса, а налицо пока - регресс. Конечно, сезон ещё длинный, всё ещё можно поправить, но у меня стойкое ощущение, что сильно лучше не будет в этом году - будет борьба за попадание в плов, в отличие от прошлогодней борьбы за Президент Трофи. 01.11.2025

Andrew_BD Ну, не знаю... 4-2, 1-0, 3-2, 5-1, 4-1, 5-1. А какие тогда должны были быть победы, чтобы быть уверенными? Победы как победы... 01.11.2025

Alex_451410 Серьезный кризис настал 01.11.2025

Андрей Андрей Кузя где и Бекс,их время ушло,но Строуму до их прошлой формы никогда не дотянуть. 01.11.2025

Osokin L Где сейчас Кузя, а где Строум? 01.11.2025

hant64 Да, шли вроде бы уверенно, но почти все победы были на тоненького, не было уверенности в запасе, что могут прибавить при необходимости. И вот, яма... 01.11.2025

shurikfromkaragay Мне кажется, что Вашики нынче в ПО не попадут. 01.11.2025

Andrew_BD До этого шли 6-2-0, вполне уверенно... 01.11.2025

hant64 Вашигтон в начале этой регулярки - просто какой-то ужас без конца. И куда подевалась прошлогодняя магия тренера Карбери? Всё, испарилась? 1:7 от посредственной Оттавы - это как приговор уже. 01.11.2025

mikha1 Не понравилось, что Карьери после травмы Дюбуа включил миксер по тасованию троек. Показалось, что совсем без идей и логики. 01.11.2025

Apei о спаде по ср с прошлым сезоном, 10 игр - уже показатель 01.11.2025

Андрей Андрей Строум средний игрок,не ровень Бексу и Кузе,я про это писал.Но я смотрю техничные игроки как Милано ничего не могут,какая-то ерунда на старте. 01.11.2025

ГлавПатриот А где комментарии экспердов которые любят отмечать что Макдэвид был зрителем при пропущенной?) 01.11.2025

Андрей Андрей раньше Милано и прочие могли бомбануть,сейчас глухо. О каком ты спаде пишешь,только 9 игр отиграли? 01.11.2025

Братчанин Ничего страшного не произошло - все команды выигрывают и все команды проигрывают, кто-то забивает чаще, кто-то забивает реже. Это - спорт, это - хоккей! Давайте без оскорблений! Ови - удачи!!! 01.11.2025

N.A.F.1974 Начали за здравие закончили как всегда.Точнее как в предыдущих двух играх.Поражением.По матчу-ураганный первый период,огромное преимущество ВК.Не воплотившееся в голы.В конце травма PLD полученная на вбрасывании.Здоровья ему.В начале второго таки Том забил, хорошо сыграв на отскоке.И на этом все.Стандартное(т.е никакое) большинство закончившееся голом в ворота Томпсона.Неудачный запрос(не ново совсем) и Кэпс уже не были хороши.В итоге и проиграли.Таким образом без 1 и 2С,защитника топ4,странными(как следствие) сочетаниями,без большинства и вменяемого нападения,какой либо удачи претендовать на победы сложно.Даже с слабыми командами,которых в НХЛ нет.Ну посмотрим.Время еще есть. 01.11.2025

Vitamin007 Очень все печально, объективные причины понятны, но не настолько же! Соберитесь! 01.11.2025

Neil Так, ну ты так хохол, вырвал контекст и не разобрался. Да, Николя так сказал, но сам Ови утверждает, что да, после игры любит выпить 2-3 бутылки. т.е. не обязательно всё пить. А до игры одну, а то и вовсе не употребляет. Даже хозяин бара Бостона это говорил, когда они к нему пришли группой. И да, нарколог прокомментировал это так, что некоторые тренеры это даже поддерживают т. к. а в пиве содержится этанол, и он помогает снять нервное напряжение. 01.11.2025

Andrew_BD Вот ты все Строума ругал. И смотри, что без него. Ни в 5-на-5, ни в большинстве ничего не могут. Еще и Дюбуа захромал, сам не свой. 01.11.2025

lenin.vowa2018 если у Овечкина минус три, то есть все три пропущены при его нахождении на площадке, то и в пустые заброшено тоже при нем? Странная бригада меньшинства конечно.., 01.11.2025

Apei ага, закручивает интригу и набивает цену 01.11.2025

Apei на лицо спад на фоне травм нападающих. в прошлом сезоне шли на пределе выпрыгивали из штанов выше головы. 01.11.2025

Андрей Андрей типа чем дольше пауза тем его больше? 01.11.2025

Apei Сорокин оказался хорошим вратарём 01.11.2025

Андрей Андрей мне это пофиг,вот что делает нападение Вашингтона против самой слабой защиты? 01.11.2025

Андрей Андрей Команду к сезону готовили или только к выставочным? 01.11.2025

_Mike N_ Александр Овечкин, по словам его бывшего одноклубника Николя Обе-Кюбеля, всегда пьет шесть банок чешского пива (поллитра каждая) в самолете команды «Вашингтон Кэпиталз», независимо от результата матча. Эта привычка была упомянута в подкасте Drette Su'l Tape, где также говорилось о его заказе сэндвича из Subway (30 см), который доставляют прямо к машине после матча. 01.11.2025

Apei Дорофеев безголов, ови без очков 01.11.2025

Apei как это за одно межсезонье Питсбург и Вашингтон поменялись местами? 01.11.2025

_Mike N_ тем более, зато 6 банок чешского пива (0.5 литра каждая) после каждого матча - это святое ! :laughing: 01.11.2025

Сергей Макурин Пора и Ване шанс дать. Хуже не будет, это факт. Сейчас вообще никто не забивает. 01.11.2025

МаратХ Очередной день для клуба фанатов Овечкина прожит зря 01.11.2025

Neil Там прикол во втором периоде судя по стате. Удаляется К. Ричи, меньше чем через минуту айлы забивают в меньшинстве. К. Ричи снова пробует этот трюк, но не вышло в этот раз)) А вообще всё это очень хреново. Ладно Ови не в форме подошёл к сезону, ну а другие звенья что?! 01.11.2025

Клавдий Клавдиан В свои ворота уже забивали... с Далласом. 01.11.2025

Инсбрук 1964 Несмотря на три поражения подряд Вашингтон остается командой с самой надежной защитой, а если убрать два провальных матча Линдгрена, то показатели в обороне просто блестящие. Но есть одно но, очень большое НО: у Вашингтона на данный момент худшее нападение в НХЛ, тренерский штаб не знает, как решить эту проблему. Есть лишь одна очевидная вещь, необходимая для выправления ситуации: надо запретить Карбери брать в руки планшет, он уже в четвертый раз оставляет команду в меньшинстве. Насчет Овечкина я бы не беспоился. Те, кто давно следит ним, должны помнить, что когда он забросил 499 шайбу, то потом не забивал 11 игр подряд. 01.11.2025

True Timati Вашингтон проиграл и проиграл по делу. Но проиграл сегодня не только Вашингтон, а также наши с вами боевички, которые пророчили, что Сорокин напропускает от Овечкина и вообще ляжет под стилягу. Что скажете, убогие? )) 01.11.2025

Паснаход Надо признать, что у Грейт Эйт остался только бросок. Еле катается, в отборе не участвует, силовую борьбу не ведёт. Стоит, ждёт паса под бросок - вся функция. Лишь прилепить опекуна. 01.11.2025

baruv После нокаута без травмированного Строума серия продолжается. Даже дома с островитянами. Ждем пробуждения столичных. 01.11.2025

Sergey Krug Ну,вот и третье поражение подряд.В большинстве пропускать начали,так и до голов в свои ворота доберемся.Слитые челленджи не добавляют уверенности,да еще и у Дюбуа повторная травма... Все,чего боялись в прошлом сезоне,начало происходить в этом. С Баффало будет сложно,но может быть команда встрепенется,когда все против нее? 01.11.2025