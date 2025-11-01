«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-3»

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.
В начале второго периода Том Уилсон открыл счет. Через 10 минут гости отыгрались — в меньшинстве забил Жан-Габриэль Пажо. В третьем периоде Бо Хорват вывел «островитян» вперед, а в концовке Мэтью Барзал забил в пустые ворота.
Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сыграл 18 минут и отметился двумя бросками при показателе полезности «-3».
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
«Айлендерс» набрали 11 очков в 11 матчах и поднялись на 13-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 9-й строчке — 12 очков в 11 играх.
Шипа Легенда Биатлона!
хохол останется хохлом, хоть ты отправь его в канаду даже негры в канаде презирают приезжего туземного хохло мике Н
02.11.2025
alehan.227471
макдак то центр типа Фёдорова или Баркова на секундочку, lol:))) - обязан в защите отрабатывать. ты фифан неплохой в приципе парень, только в хоккее полный профан...но это без обид, ок?!
02.11.2025
Scallagrim
"У Овечкирна -3" --- Литраж пльзеньского имеется ввиду?))
01.11.2025
hant64
Вот по 5:1 с Сотой и Пиджаками можно сказать да, уверенные победы. С Сиэтлом четвёртая в пустые. Да не, согласись, игра совсем не как в прошлом сезоне. Я ждал прогресса, а налицо пока - регресс. Конечно, сезон ещё длинный, всё ещё можно поправить, но у меня стойкое ощущение, что сильно лучше не будет в этом году - будет борьба за попадание в плов, в отличие от прошлогодней борьбы за Президент Трофи.
01.11.2025
Андрей Андрей
малыш,не ссы,прорвемся.
01.11.2025
бабакин
устал мамонт. выгядел даже летом на 55. выдающийся спортсмен. устал алес алекс. феррари мазератти. заработал.
01.11.2025
Andrew_BD
Ты так теперь ГТ называешь?))
01.11.2025
Andrew_BD
Ну, не знаю... 4-2, 1-0, 3-2, 5-1, 4-1, 5-1. А какие тогда должны были быть победы, чтобы быть уверенными? Победы как победы...
01.11.2025
Alex_451410
Серьезный кризис настал
01.11.2025
_Mike N_
валенок, закусывай бояру, если кругом хахлы кажутся ! :laughing::laughing::laughing:
01.11.2025
Шипа Легенда Биатлона!
У хохла совсем печально с юмором?..
01.11.2025
Шипа Легенда Биатлона!
Овечкин - долларовый мультимиллионер со 100 млн $ и мировая знаменитость, а ты - хохол в дерьме))
01.11.2025
Андрей Андрей
Кузя где и Бекс,их время ушло,но Строуму до их прошлой формы никогда не дотянуть.
01.11.2025
Келофин
При всем уважении к Овечкину,сейчас я чаще слышу его в рекламе,чем о его голах.Хватит мучать себя.Цель достигнута.
01.11.2025
Osokin L
Где сейчас Кузя, а где Строум?
01.11.2025
shpasic
РабиНерв "Решил посмотреть "Вашингтон" - "Айлендерс", надеясь, что и 900-й шайбой Александр Овечкин "накормит" своего клиента по рекордной 895-й - Илью Сорокина". Яклич мог бы и заранее предупредить - никто бы больше не стал смотреть.
01.11.2025
hant64
Да, шли вроде бы уверенно, но почти все победы были на тоненького, не было уверенности в запасе, что могут прибавить при необходимости. И вот, яма...
01.11.2025
shurikfromkaragay
Мне кажется, что Вашики нынче в ПО не попадут.
01.11.2025
Шипа Легенда Биатлона!
Сорян, не получится. Володя занят уничтожением поганых }{о}{лов
01.11.2025
Andrew_BD
До этого шли 6-2-0, вполне уверенно...
01.11.2025
Шипа Легенда Биатлона!
Сдавайся, }{охол))
01.11.2025
hant64
Вашигтон в начале этой регулярки - просто какой-то ужас без конца. И куда подевалась прошлогодняя магия тренера Карбери? Всё, испарилась? 1:7 от посредственной Оттавы - это как приговор уже.
01.11.2025
mikha1
Не понравилось, что Карьери после травмы Дюбуа включил миксер по тасованию троек. Показалось, что совсем без идей и логики.
01.11.2025
Apei
о спаде по ср с прошлым сезоном, 10 игр - уже показатель
01.11.2025
Андрей Андрей
Строум средний игрок,не ровень Бексу и Кузе,я про это писал.Но я смотрю техничные игроки как Милано ничего не могут,какая-то ерунда на старте.
01.11.2025
ГлавПатриот
А где комментарии экспердов которые любят отмечать что Макдэвид был зрителем при пропущенной?)
01.11.2025
Андрей Андрей
раньше Милано и прочие могли бомбануть,сейчас глухо. О каком ты спаде пишешь,только 9 игр отиграли?
01.11.2025
fell62
а что подаешь тьi в Ванкувере ,обьедки из контейнера ?
01.11.2025
fell62
чего пивом баловаться , вкатил 300 грамм водочки и на игру:grin:
01.11.2025
fell62
груз 200, еле по поляне семенит и пьiжится :rofl:
01.11.2025
Электросталец
через 10 матчей встретимся
01.11.2025
fell62
Рекордсмен :grin: Сколько ему до рекорда по минусам за карьеру? Надо просто вовремя уходить , залепил рекорд на все времена , и на боковую...
01.11.2025
Братчанин
Ничего страшного не произошло - все команды выигрывают и все команды проигрывают, кто-то забивает чаще, кто-то забивает реже. Это - спорт, это - хоккей! Давайте без оскорблений! Ови - удачи!!!
01.11.2025
Елисей Петров
Давеча некий заяц с острова очко свое ставил, что сегодня Александр забьет, все на мази с Сорокиным, а ещё раньше зуб давал с Оттавой, теперь вот беззубый и дырявый получается))).
01.11.2025
Сергей
Вот и верь после этого зайцам....
01.11.2025
N.A.F.1974
Начали за здравие закончили как всегда.Точнее как в предыдущих двух играх.Поражением.По матчу-ураганный первый период,огромное преимущество ВК.Не воплотившееся в голы.В конце травма PLD полученная на вбрасывании.Здоровья ему.В начале второго таки Том забил, хорошо сыграв на отскоке.И на этом все.Стандартное(т.е никакое) большинство закончившееся голом в ворота Томпсона.Неудачный запрос(не ново совсем) и Кэпс уже не были хороши.В итоге и проиграли.Таким образом без 1 и 2С,защитника топ4,странными(как следствие) сочетаниями,без большинства и вменяемого нападения,какой либо удачи претендовать на победы сложно.Даже с слабыми командами,которых в НХЛ нет.Ну посмотрим.Время еще есть.
01.11.2025
Vitamin007
Очень все печально, объективные причины понятны, но не настолько же! Соберитесь!
01.11.2025
Neil
ну ты же здесь...
01.11.2025
Neil
Так, ну ты так хохол, вырвал контекст и не разобрался. Да, Николя так сказал, но сам Ови утверждает, что да, после игры любит выпить 2-3 бутылки. т.е. не обязательно всё пить. А до игры одну, а то и вовсе не употребляет. Даже хозяин бара Бостона это говорил, когда они к нему пришли группой. И да, нарколог прокомментировал это так, что некоторые тренеры это даже поддерживают т. к. а в пиве содержится этанол, и он помогает снять нервное напряжение.
01.11.2025
Электросталец
Саш, ждёт наш колхоз. Будешь к фетяске на его прогу по телеку заходить, вспоминать, как было
01.11.2025
Электросталец
:smiley:
01.11.2025
Электросталец
сначала к мусорам
01.11.2025
Электросталец
сборной нет
01.11.2025
Электросталец
в следующей жизни ови не будет, он в динамо будет
01.11.2025
Электросталец
только ему было 30 лет...
01.11.2025
Реалист-правдоруб
Пивозавра надо убрать на несколько игр, пусть тренеруется, набирает форму. Сейчас он для команды является грузом 300.
01.11.2025
Saiga-спринтер
Хронически вредная, для любых командных достижений шизы вашингтонского хозяина, псевдо-рекордисткая овца - в своей ипостаси
01.11.2025
Andrew_BD
Вот ты все Строума ругал. И смотри, что без него. Ни в 5-на-5, ни в большинстве ничего не могут. Еще и Дюбуа захромал, сам не свой.
01.11.2025
андр
Ничего страшного для идолопоклонников. Фетисов говорил, что Саша еще вкатится.
01.11.2025
Догада
Из Баффало попросили не забивать, а то билеты плохо продаются на следующий матч
01.11.2025
lenin.vowa2018
если у Овечкина минус три, то есть все три пропущены при его нахождении на площадке, то и в пустые заброшено тоже при нем? Странная бригада меньшинства конечно..,
01.11.2025
Apei
ага, закручивает интригу и набивает цену
01.11.2025
Apei
на лицо спад на фоне травм нападающих. в прошлом сезоне шли на пределе выпрыгивали из штанов выше головы.
01.11.2025
ГлавПатриот
:rofl:
01.11.2025
Грег Хаус
Спящий красавец
01.11.2025
Андрей Андрей
вот к Демиду и иди,где ты его здесь собрался найти?
01.11.2025
Андрей Андрей
типа чем дольше пауза тем его больше?
01.11.2025
Apei
Сорокин оказался хорошим вратарём
01.11.2025
Андрей Андрей
мне это пофиг,вот что делает нападение Вашингтона против самой слабой защиты?
01.11.2025
Грег Хаус
Великий артист
01.11.2025
Apei
пауза перед юбилеем - признак мастерства
01.11.2025
Грег Хаус
Уйти вовремя - дороже денег
01.11.2025
Грег Хаус
Пора уже хоккей сменить на пиво - ну, сколько можно гонять шайбу
01.11.2025
Андрей Андрей
Команду к сезону готовили или только к выставочным?
01.11.2025
ГлавПатриот
Мышь на мыло.
01.11.2025
oleg.bob
Овечкин, просыпайся! Либо заканчивай!
01.11.2025
_Mike N_
Александр Овечкин, по словам его бывшего одноклубника Николя Обе-Кюбеля, всегда пьет шесть банок чешского пива (поллитра каждая) в самолете команды «Вашингтон Кэпиталз», независимо от результата матча. Эта привычка была упомянута в подкасте Drette Su'l Tape, где также говорилось о его заказе сэндвича из Subway (30 см), который доставляют прямо к машине после матча.
01.11.2025
Грег Хаус
В театре - поменяли сценарий
01.11.2025
ГлавПатриот
Если выбирать кому завидовать, то это какому-нибудь Роналду. У него сейчас за год заработок как у овечкина почти за всю карьеру.
01.11.2025
Apei
Дорофеев безголов, ови без очков
01.11.2025
Zулус
попей таблеточек, полегчает, зависть - плохое чувство, не повезло тебе в этой жизни, повезет в следующей, не надо завидовать другим, более успешным людям
01.11.2025
Apei
как это за одно межсезонье Питсбург и Вашингтон поменялись местами?
01.11.2025
_Mike N_
тем более, зато 6 банок чешского пива (0.5 литра каждая) после каждого матча - это святое ! :laughing:
01.11.2025
Грег Хаус
У него -3 очка
01.11.2025
_Mike N_
Ночная Лига ждет рекордсмена Ови - будет кому подавать суперфорварду Володе по ночам в Сочи ! :laughing::laughing::laughing:
01.11.2025
Грег Хаус
Что-то неладное творится в доме Вашиков
01.11.2025
_Mike N_
Надейся и жди - вся жизнь впереди !
01.11.2025
_Mike N_
Кто украл очко у Овечкина ? :laughing::laughing::laughing:
01.11.2025
Сергей Макурин
Пора и Ване шанс дать. Хуже не будет, это факт. Сейчас вообще никто не забивает.
01.11.2025
МаратХ
Очередной день для клуба фанатов Овечкина прожит зря
01.11.2025
Neil
за деньги да
01.11.2025
igogohruhru
случайно да
01.11.2025
Грег Хаус
Неужели Лига - сливает Ови?
01.11.2025
Neil
Там прикол во втором периоде судя по стате. Удаляется К. Ричи, меньше чем через минуту айлы забивают в меньшинстве. К. Ричи снова пробует этот трюк, но не вышло в этот раз)) А вообще всё это очень хреново. Ладно Ови не в форме подошёл к сезону, ну а другие звенья что?!
01.11.2025
ГлавПатриот
Свежий инсайд. Овечкин до сих пор не рассчитался с Сорокиным за рекордную шайбу, и вот итог.
01.11.2025
Грег Хаус
Ками пила Доппельгерц - попей и ты
01.11.2025
Клавдий Клавдиан
В свои ворота уже забивали... с Далласом.
01.11.2025
Грег Хаус
Саня пора подключать Кордицепс - больше тянуть нельзя
01.11.2025
Инсбрук 1964
Несмотря на три поражения подряд Вашингтон остается командой с самой надежной защитой, а если убрать два провальных матча Линдгрена, то показатели в обороне просто блестящие. Но есть одно но, очень большое НО: у Вашингтона на данный момент худшее нападение в НХЛ, тренерский штаб не знает, как решить эту проблему. Есть лишь одна очевидная вещь, необходимая для выправления ситуации: надо запретить Карбери брать в руки планшет, он уже в четвертый раз оставляет команду в меньшинстве. Насчет Овечкина я бы не беспоился. Те, кто давно следит ним, должны помнить, что когда он забросил 499 шайбу, то потом не забивал 11 игр подряд.
01.11.2025
True Timati
Вашингтон проиграл и проиграл по делу. Но проиграл сегодня не только Вашингтон, а также наши с вами боевички, которые пророчили, что Сорокин напропускает от Овечкина и вообще ляжет под стилягу. Что скажете, убогие? ))
01.11.2025
Грег Хаус
Саня во всех Трёх поучаствовал
01.11.2025
Паснаход
Надо признать, что у Грейт Эйт остался только бросок. Еле катается, в отборе не участвует, силовую борьбу не ведёт. Стоит, ждёт паса под бросок - вся функция. Лишь прилепить опекуна.
01.11.2025
ded1971
Давайте лучше новости про Ваню Демидова
01.11.2025
baruv
После нокаута без травмированного Строума серия продолжается. Даже дома с островитянами. Ждем пробуждения столичных.
01.11.2025
Sergey Krug
Ну,вот и третье поражение подряд.В большинстве пропускать начали,так и до голов в свои ворота доберемся.Слитые челленджи не добавляют уверенности,да еще и у Дюбуа повторная травма... Все,чего боялись в прошлом сезоне,начало происходить в этом. С Баффало будет сложно,но может быть команда встрепенется,когда все против нее?
01.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Овечкин - Дно ! Потянул команду на дно . Даже в большинстве ничего не может сделать уже . Только косячит . Своей жирной задницей не увидел , что сзади накатывает игрок и пустил его . А Карбери хотел защитить Овечкина , ссылаясь на офсайд взял просмотр и прогадал . Лузеры - одним словом
01.11.2025