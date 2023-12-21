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НХЛ

Сегодня, 06:08

Гол с передачи Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Победную шайбу в овертайме забросил Дилан Строум с передачи российского нападающего Александра Овечкина.

Голкипер островитян Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Вашингтон» набрал 36 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 4-й строчке — 39 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Лапьер — 2 (Протас), 9:56 — 1:0. Фэшинг — 2 (Клаттербак), 21:03 — 1:1. Эдмундсон — 1 (Манта, Лапьер), 33:12 — 2:1. Ли — 9, 52:02 — 2:2. Строум — 13 (бол., Овечкин, Карлсон), 61:41 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Варламов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (14+12+8+2) — 32 (7+9+16+0).

Наши: Кузнецов (18.53/2/0), Мирошниченко (10.14/2/0), Овечкин (19.01/5/-2) — Романов (24.18/2/+2).

21 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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