«Вашингтон» в овертайме победил «Айлендерс», Варламов сделал 21 сэйв

«Вашингтон» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко отметился одной голевой передачей. Это его первый ассист в сезоне.

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.

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Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)

Голы: Хольмстрем — 4 (Ли), 3:36 — 0:1. Дауд — 6 (Мирошниченко, Духайм), 4:50 — 1:1. Уилсон — 8 (бол., Макмайкл, Строум), 12:10 — 2:1. Ли — 9 (Добсон, Джордж), 21:15 — 2:2. Маклин — 1 (Хорват, Ли), 36:28 — 2:3. Хольмстрем — 5 (Чоловски, Хорват), 38:09 — 2:4. Строум — 8 (бол., Чикран, Макмайкл), 41:20 — 3:4. Уилсон — 9 (ван Римсдайк, Макмайкл), 47:24 — 4:4. Чикран — 7 (Строум, Карлсон), 61:20 — 5:4.

Вратари: Томпсон — Варламов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (12+5+8+1) — 24 (13+8+3+0).

Наши: Мирошниченко (8.05/0/+1) — Романов (20.42/1/0), Цыплаков (16.15/3/-1).

29 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.