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Сегодня, 21:00

«Вашингтон» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» начнется в 02.00 мск 3 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
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3 ноября «Вашингтон» проведет домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Встреча пройдет в пятницу на территории «Кэпитал Уан Арена». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Айлендерс» можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» с помощью матч-центра проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий игры.

«Кэпиталз» с 9 баллами располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Айлендерс» занимают четвертое место с 10 очками.

За «Вашингтон» выступает российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист провел 8 игр и набрал 8 (2+6) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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