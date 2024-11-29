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«Вашингтон» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» встретится с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене», стартовое вбрасывание состоится в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Айлендерс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встретятся впервые в 2024 году. В сезоне-2023/24 клубы обыграли друг друга по два раза.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» набрал 31 очко в 22 матчах, а «Айлендерс» — 21 очко в 23 матчах. 28 ноября «Столичные» победила «Тампу» (5:4), а «Островитяне» уступили «Бостону» (3:6).

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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