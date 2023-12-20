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Сегодня, 22:30

«Вашингтон» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Трансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 21 декабря во Вконтакте начнется в 3.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 21 декабря «Вашингтон» на домашнем льду комплекса «Кэпитал Уан-арена» примет «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Айлендерс» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» с 34 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 38 баллами располагается на шестом месте.

За «Вашингтон» выступает российский форвард Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист провел 28 матчей за «Кэпиталз» и набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «-3». На счету Овечкина 827 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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