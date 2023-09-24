«Вашингтон» сыграет с «Баффало» в рамках предсезонного турнира НХЛ в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет в городе Вашингтон (США) на стадионе Capital One Arena. Начало — 21:00 по московскому времени.

На российских телеканалов легальных трансляций противостояния «Вашингтон» — «Баффало» не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте».