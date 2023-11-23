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Сегодня, 05:48

«Вашингтон» обыграл «Баффало». Алексеев забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
23 ноября. «Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий Александр Алексеев отметился одной заброшенной шайбой.

«Вашингтон» с 22 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 18 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)Голы: Пете

рка — 8 (Джост, Олофссон), 10:09 — 0:1. Бенсон — 1 (Олофссон), 16:04 — 0:2. Алексеев — 1 (Дауд, ван Римсдайк), 17:01 — 1:2. Оши — 1 (Макмайкл), 27:50 — 2:2. Козенс — 4 (бол., Далин, Миттельштадт), 36:18 — 2:3. Уилсон — 4 (Строум, Карлсон), 58:45 — 3:3. Строум — 8 (Карлсон), 64:52 — 4:3.

Вратари: Кемпер — Леви.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 30 (10+12+5+3) — 27 (10+11+4+2).

Наши: Алексеев (10.55/2/+1), Овечкин (20.19/4/0) — -.

23 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя

Александр Алексеев (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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