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Сегодня, 04:40

«Вашингтон» начал сезон НХЛ с поражения от «Бостона». У Овечкина и Кузнецова по «-2»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» проиграл «Бостону» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра в новом сезоне для обеих команд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 22 минуты и отметился тремя бросками и девятью силовыми приемами при поаказателе полезности «-2». Российский форвард Евгений Кузнецов сыграл 21 минуту и 41 секунду, сделав 5 бросков по воротам соперника.

На счету российского защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова 3 броска и 4 силовых приема за 20 минут 21 секунду на льду.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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