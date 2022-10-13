«Вашингтон» начал сезон НХЛ с поражения от «Бостона». У Овечкина и Кузнецова по «-2»

«Вашингтон» проиграл «Бостону» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра в новом сезоне для обеих команд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 22 минуты и отметился тремя бросками и девятью силовыми приемами при поаказателе полезности «-2». Российский форвард Евгений Кузнецов сыграл 21 минуту и 41 секунду, сделав 5 бросков по воротам соперника.

На счету российского защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова 3 броска и 4 силовых приема за 20 минут 21 секунду на льду.