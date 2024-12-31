Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

«Вашингтон» — «Бостон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Бостон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ во вторник, 31 декабря. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию предновогоднего матча команды Александра Овечкина в столице США. Ключевые события игры «Вашингтон» — «Бостон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Кэпиталз» и «Брюинз» встретятся во второй раз в сезоне. Ранее соперники встречались перед рождественской паузой в ночь на 24 декабря, победу одержал «Бостон» (4:1).

Капитан столичной команды Александр Овечкин после возвращения в состав после травмы забивал в двух матчах подряд против «Торонто» и «Детройта». На его счету — 17 голов в 20 играх этого сезона, а также 870 шайб за карьеру в лиге (до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 24 шага).

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом 2025 года
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя