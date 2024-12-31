«Вашингтон» обыграл «Бостон», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» — «Бостон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бразо — 9 (Уотерспун), 1:21 — 0:1. Протас — 15 (Дюбуа, Уилсон), 12:05 — 1:1. Чикран — 11 (бол., Строум, Карлсон), 17:11 — 2:1. Протас — 16 (п.в., Уилсон), 59:51 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Суэймен (58:01 — 59:51).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (11+8+8) — 27 (10+6+11).

Наши: Мирошниченко (10.08/0/-1), Овечкин (16.14/3/0) — Задоров (13.38/1/0).

31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома «Бостон» — 3:1. В составе «Кэпиталз» дублем отличился Алексей Протас, еще один гол забил Джейкоб Чикран, у «Брюинз» единственную шайбу забросил Джастин Брозо.

Александр Овечкин не набрал очков в этой игре. Он провел на льду больше 16 минут и нанес три броска в створ ворот. На его счету 27 (17+10) очков в 21 матчах регулярного чемпионата. Всего у Овечкина 870 голов в НХЛ: до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось 24 шайбы.