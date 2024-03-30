«Вашингтон» сыграет с «Бостоном» в НХЛ в ночь на 31 марта

«Вашингтон» и «Бостон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ на льду «Кэпитал Уан Арены» в ночь с 30 на 31 марта. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча между «Вашингтоном» и «Бостоном» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первый, второй и третий.

Следите за ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Бостон» с помощью матч-центра «СЭ».

«Кэпиталз» располагаются на восьмой строчке с 81 баллом в турнирной таблице Восточной конференции после 72 игр. «Бостон» — третий с 99 очками на Востоке после 74 встреч.

Ранее, 30 марта, стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку перед игрой с «Брюинз». В текущем сезоне 38-летний российский хоккеист провел 69 матчей за «Кэпиталз» и набрал 58 (26+32) очков при показателе полезности «-18».

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