«Вашингтон» переиграл «Чикаго», Овечкин оформил дубль и повторил рекорд Гретцки

«Вашингтон» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам в регулярных чемпионатах — у обоих по 894 шайбы.

Также у «Кэпс» отличились Мартин Фехервари, Дилан Строум и Райан Леонард. У «Блэкхокс» забили Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Филипп Курашев.

«Вашингтон» набрал 107 очков в 76 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Чикаго» идет на предпоследней строчке в Западной конференции — 52 очка в 76 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Голы: Овечкин — 40 (Строум, Карлсон), 3:52 — 1:0. Бертуцци — 21 (Слаггерт, Назар), 13:55 — 1:1. Назар — 8 (Мур, Марун), 20:31 — 1:2. Фехервари — 5 (Макмайкл, Карлсон), 27:09 — 2:2. Курашев — 7 (Слаггерт, Мур), 27:19 — 2:3. Строум — 25 (бол.), 43:46 — 3:3. Овечкин — 41 (бол., Карлсон, Манджапане), 46:13 — 4:3. Леонард — 1 (п.в.), 58:24 — 5:3.

Вратари: Линдгрен — Найт (58:01 — 58:24).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (10+9+10) — 22 (10+7+5).

Наши: Овечкин (20.27/3/+1) — Михеев (18.00/0/0).

5 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.