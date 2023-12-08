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«Вашингтон» по буллитам проиграл «Далласу» в 700-м матче Кузнецова

Евгений Козинов
Корреспондент
8 декабря. «Вашингтон» — «Даллас» — 4:5 Б.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» в серии буллитов обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Российский нападающий Евгений Кузнецов сыграл свой 700-й матч в североамериканской лиге и отметился голевой передачей. Форвард Александр Овечкин сделал голевую передачу и достиг отметки в 1500 очков за карьеру.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 33 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Протас — 3 (Макмайкл, Дженсен), 7:11 — 1:0. Сегин — 9 (Стил, Хейсканен), 15:38 — 1:1. Строум — 9 (Уилсон, ван Римсдайк), 24:31 — 2:1. Кузнецов — 5 (Филлипс, Протас), 27:14 — 3:1. Марчмент — 9 (Дюшен), 34:19 — 3:2. Хинтц — 9 (бол., Бенн, Робертсон), 41:51 — 3:3. Строум — 10 (бол., Манта, Овечкин), 49:08 — 4:3. Хинтц — 10 (Робертсон, Павелски), 53:47 — 4:4.

Победный буллит: Робертсон.

Вратари: Линдгрен — Уэджвуд.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (6+13+6+2) — 38 (10+14+12+2).

Наши: Кузнецов (20.57/1/0), Овечкин (17.49/3/0) — Дадонов (12.30/3/-1).

8 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 15 850 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
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