В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома на льду комплекса «Кэпитал Уан Арена» сыграет против «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния.

«Кэпиталз» с 26 очками располагаются на пятой строчке Столичного дивизиона. «Старз» занимают второе место с 31 баллов в турнирной таблице Центрального дивизиона.

За «Вашингтон» выступает российский форвард Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний форвард набрал 14 (5+9) очков в 22 играх при показателе полезности «-3». На счету Овечкина 827 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярном чемпионате НХЛ. Рекордсменом в истории лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

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