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7 декабря, 23:00

«Вашингтон» — «Даллас»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (бесплатно онлайн)

Трансляция матча НХЛ «Вашингтон» Овечкина — «Даллас» 8 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома на льду комплекса «Кэпитал Уан Арена» сыграет против «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния.

«Кэпиталз» с 26 очками располагаются на пятой строчке Столичного дивизиона. «Старз» занимают второе место с 31 баллов в турнирной таблице Центрального дивизиона.

За «Вашингтон» выступает российский форвард Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний форвард набрал 14 (5+9) очков в 22 играх при показателе полезности «-3». На счету Овечкина 827 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярном чемпионате НХЛ. Рекордсменом в истории лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Даллас Старз
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