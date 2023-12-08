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Сегодня, 07:20

«Вашингтон» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Виктория Кравченко
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«Даллас» в серии буллитов обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Российский нападающий Евгений Кузнецов сыграл свой 700-й матч в североамериканской лиге и отметился голевой передачей.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 33 очка.

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