Сегодня, 03:23

Овечкин забил в третьем матче подряд. У него теперь 904 гола в регулярных чемпионатах НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 7-й минуте первого периода российский нападающий Александр Овечкин сделал счет 2:0. Он забил в третьем матче подряд.

Для 40-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне-2025/26 и 904-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по голам в регулярках.

С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф у Овечкина теперь 981 гол (904+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки.

Александр Овечкин.Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 904-го гола Овечкина. Текущее положение
7

  • Догада

    и снова как сговорились. не русский вратарь, в равных составах и Подколзина не было на льду. и да, еще и не первая в матче

    20.11.2025

  • XuTMAH

    Тут уж нечего ответить свидомиту - это ж Эднонтон там же гнездо бандеровских выкормышей

    20.11.2025

  • Алексей Х

    Даешь дубль!

    20.11.2025

  • горнолыжник из Горно-Алтайска

    Остров ты где? Что скажешь? Только объективно

    20.11.2025

  • горнолыжник из Горно-Алтайска

    Доброе утро! Прям настроение поднялось!

    20.11.2025

  • Yan Rabanin

    Красава!!! Который гол с бэкхэнда!

    20.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Доброе утро !!!!!!!!!!!! Неплохо. В третьей игре подрят. Но теперь надо дубль и выигрывать.

    20.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
