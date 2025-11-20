Овечкин забил в третьем матче подряд. У него теперь 904 гола в регулярных чемпионатах НХЛ

Сегодня, 03:23
«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
На 7-й минуте первого периода российский нападающий Александр Овечкин сделал счет 2:0. Он забил в третьем матче подряд.
Для 40-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне-2025/26 и 904-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по голам в регулярках.
С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф у Овечкина теперь 981 гол (904+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки.
Догада
и снова как сговорились. не русский вратарь, в равных составах и Подколзина не было на льду. и да, еще и не первая в матче
20.11.2025
XuTMAH
Тут уж нечего ответить свидомиту - это ж Эднонтон там же гнездо бандеровских выкормышей
20.11.2025
Алексей Х
Даешь дубль!
20.11.2025
горнолыжник из Горно-Алтайска
Остров ты где? Что скажешь? Только объективно
20.11.2025
горнолыжник из Горно-Алтайска
Доброе утро! Прям настроение поднялось!
20.11.2025
Yan Rabanin
Красава!!! Который гол с бэкхэнда!
20.11.2025
Морская свинка_1979
Доброе утро !!!!!!!!!!!! Неплохо. В третьей игре подрят. Но теперь надо дубль и выигрывать.
20.11.2025