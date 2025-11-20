«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Овечкин забил гол

«Вашингтон» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу. 40-летний россиянин отличился в третьей игре подряд. Теперь у него 16 (7+9) очков в 20 матчах этого сезона и 904 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Также у «Кэпс» дубли оформили Том Уилсон и Райан Леонард, по одной шайбе забросили Алексей Протас и Энтони Бовилье. У «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Давид Томашек и Дарнелл Нерс (дубль). «Вашингтон» набрал 22 очка в 20 матчах и поднялся на 10-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 22 очка в 22 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Эдмонтон

МММ :joy::joy::joy: Не нужно их дубиной)))) 20.11.2025

mikha1 Овечкин догнал Гретцки по голам в регулярке без учета голов в пустые ворота. 20.11.2025

Алексей Х Бульбаша с голом! Похоже, обретает себя. Ну а Ови делает свое дело) У Томми самый быстрый дубль в карьере, не?)) Карбери редиска, ну да ладно) Вашингтон ещё повоююет за место в ПО. 20.11.2025

igogohruhru по голу в трех играх подряд - пенсионерский хеттрик! 20.11.2025

victorio Ови набирает обороты!!! 9 очков в последних 9 играх - совсем неплохо для "пенсионера"))) 20.11.2025

N.A.F.1974 Да уж.Как то поразительно легко утрачивали преимущество в две шайбы.В третьем такая игра,что в пору и не смотреть.Но выстояли.Молодцы. 20.11.2025

mikha1 Среда - не день Овечкина) 20.11.2025

Sergey Krug -18-я шайба и 30-е очко в 27 игре с Эдмонтоном в РС, 131-й бросок в створ . -Стюарт Скиннер 146-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 2 и более шайб ( в его воротах побывали 788 и 904-я шайбы Ови) в 6 играх при 25 бросках в створ. Лидеры по пропущенным шайбам от Ови: Флери-28 пропущенных и Лундквист -24, -5-й праймари Джейкоба Чикрана на Ови, с его передач были заброшены: 870, 881, 892, 900 и 904-я шайба Ови(35-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48, 20.11.2025

Sergey Krug -6911-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4341(19-й), -7586-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4883(18-й) -3779-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029)-НХЛ обновил данные!!! -4451-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) -1639-е очко в РС, 904+735 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1708(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1369(28-й) -1639-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1708, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1369 (9-й) -1786-е очко в КС и РС-1639 и КС-147, 981 ш+805 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1909, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1549(23-й) 20.11.2025

Sergey Krug -У Ови было 475 в РС до 30 лет (5-й, 4-й Айзерман-481, 3-й Лемье-494, 2-й 2.Босси-564, 1.Гретцки-706), действующие : Мэттьюс-410 (28 лет), Пастрняк-402 (29 лет), Макдэвид-370(28 лет), -198-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-120, Малкин-95, -7-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -146-я в ноябре в РС (2-й, 3-й Мессье-129, 1-й Гретцки-154) действующие: преследователь – Кросби-117(7-й). У Александра рекорды в марте-161, апреле-78 и в октябре-126; -100-я шайба в среду(28-й, 1-й Гретцки-213, 2-й Бобби Халл-163, 3-й Мессье-153) действующие -Перри -69, Кросби-56, 20.11.2025

Sergey Krug -648-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-468(8-й), Стэмкос-414(16-й) -445-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -341(15-й ) -573-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-443(10-й) -244-я в 1-м периоде(новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-241, 3-й Эспозито-240,4-й Бр. Халл-237, 5-й Г. Хоу-229), действующие: Кросби -197 (16-й) -429-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-255, Малкин-224. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. 20.11.2025

Sergey Krug Дух Хлебонасущенского представляет - 904-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-637(16-й), Стэмкос-586(22-й), Малкин-519(40-й),Таварес-505(46-й),Кэйн-495(51-й), Перри-455(63-й) - 904-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -637(5-й), Малкин-519(20-й), -981-я в РС и КС 904+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-35 шайб ) действующие: Кросби -708(16-й), Стэмкос-636(25-й),Малкин-586(37-й) -1511 игра в регулярке(24-й, 23-й Айзерман-1514, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -689-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-515(16-й) 20.11.2025

Sergey Krug 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 16 очков(7+9),20 игр...продолжается 20.11.2025

Sergey Krug Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 20.11.2025

Сергей Вашингтон победил. Овечкин забил . Эдмонтон проиграл. Хорошее начало дня ))) Но как же красиво и быстро катается 97 номер. Перспективный паренек.... Драз как всегда худший. Забивает только в большинстве из правого круга.... Больше ничего не умеет ))) 20.11.2025

Sergey Krug 1 (17)Кевин Уикз(КАН),Крис Осгуд(КАН),Майкл Гарнетт(КАН),Адам Манро(КАН),Кёртис Сэнфорд(КАН),Себастьян Карон(КАН), Джейми Макленнан(КАН),Майкл Лейтон(КАН),Патрик Лалим(КАН),Натан Лоусон(КАН), Джастин Питерс(КАН),Бен Скривенс(КАН),Джейсон Лабарбера(КАН),Джош Хардинг(КАН), Лоран Броссуа(КАН),Аарон Делл(КАН),Эдин Хилл(КАН),Крис Дригер(КАН) итого: вратарей-75,шайб-328 20.11.2025

Sergey Krug 5 (8) Паскаль Леклер(КАН),Алекс Олд(КАН),Дуэйн Ролосон(КАН),Майк Смит(КАН),Дэн Эллис(КАН),Кёртис Макелинни(КАН), Кори Кроуфорд(КАН),Мартин Джонс(КАН), 4 (4) Мартин Бирон(КАН),Джоуи Макдональд(КАН),Дастин Токарски(КАН),Джордан Биннингтон(КАН), 3 (10)Шон Бурк(КАН),Марти Турко(КАН),Эндрю Рэйкрофт(КАН),Жозе Теодор(КАН),Чад Джонсон(КАН), Майкл Хатчинсон(КАН),Луи Доминге(КАН),Скотт Уэджвуд(КАН),Нико Доус(КАН),Дарси Кемпер(КАН), 2 (17)Крис Мэйсон(КАН),Марк Дени(КАН),Дэни Сабурин(КАН),Стивен Валикетт(КАН),Ян Дани(КАН) Джефф Делорье(КАН),Мэтт Хэкетт(КАН),Эндрю Хаммонд(КАН),Тристан Джарри(КАН) Спенсер Мартин(КАН),Коннор Ингрэм(КАН),Сэм Монтембо(КАН),Логан Томпсон(КАН),Кэлвин Пикард(КАН),Джет Гривз(КАН),Стюарт Скиннер(КАН), 20.11.2025

Sergey Krug Стюарт Скиннер вратарь №163 ,всего шайб 2 ,первая 7 ноября, 2022 КАНАДА 28(1) Марк-Андре Флёри(КАН) 22(1) Кэри Прайс(КАН) 19(1) Кэм Уорд(КАН) 12(1) Деван Дубник(КАН) 11(1) Брайан Эллиотт(КАН) 9 (2) Роберто Луонго(КАН),Картер Хаттон(КАН) 8 (2) Рэй Эмери(КАН),Стив Мэйсон(КАН) 7 (5) Мартин Бродёр(КАН),Жан-Себастьян Жигер(КАН),Джонатан Бернье(КАН),Кэм Тэлбот(КАН),Джеймс Раймер(КАН) 6 (5) Эд Бельфор(КАН),,Мэтт Мюррей(КАН),Маккензи Блэквуд(КАН),Картер Харт(КАН),Джейк Аллен(КАН) 20.11.2025

mikha1 С 22-25 октября не было. 20.11.2025

МаратХ Грабитель этот Уилсон, у престарелого Овечкина хет-трик украл 20.11.2025

Догада Овечкин издевается. 20.11.2025

Дайте ходу пароходу Это был чистый адреналин))) Хороший гол от Ови! Логана мы немного перехвалили после прошлого матча, голы от Нёрса были необязательные))) Эдмонтон мог бы не ставить после 4:7 вратаря, обломали хет-трик Уила в пустые))) Вашингтон лезет в гущу таблицы Востока, в ней жара)) Нефть не удивила, на одном Дразе не выедишь, игру брали в свои руки только, когда немца с Маком объединяли. Скиннеру удачи.. ))) Главпатам :middle_finger: 20.11.2025

Sergey Krug С победой!Протас,Леонард, Уилсон,МакМайкл и компания сегодня были очень хороши.Завтра Монреаль,потом Тампа,легко не будет... 20.11.2025

невропатолог176 Доброе утро от Александра Овечкина!). 904! 35 осталось! 4 гола в 5 матчах). Вашингтон выходит из функциональной ямы..Либо остальные в неё валятся после бодрого старта. Теория подтверждается: Саня забивает...команда выигрывает! Жаль что Карбери убрал Овечкина, при счете 5:4 и 6:4. Был бы хет трик. Карбери ...удак? Работает на свою статистику...102 игры с победами. 20.11.2025

tonipi хорошая сложная победа! и приятная) с добрым утром такое) по-моему, Саня ещё из офиса в этом сезоне не забивал.. а значит есть ещё ресурс! 20.11.2025

N.A.F.1974 Очень хорошо.Вторая победа подряд.Давненько не было.Контейнера обыграли.С чем болельщиков Кэпс и поздравляю! 20.11.2025

За спорт! В перестрелке победили вашики. Фактор Великого тож сказался. С победой! 20.11.2025

Скиталец Ови, забил -Вашик победил)) 20.11.2025

baruv С огромным трудом, но продержались столичные! У Ленарда красивый дубль. У Уилсона нужный дубль плюс еще один гол Ови плюс два очка. 20.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Пустая рамка для Овечкина . Почему Уилсон забивал ? 20.11.2025

Sergey Krug Замученный дорогой,Стюарт выбился из сил, На Кэпитал Арене ночлега попросил. С улыбкой добродушной Санек его впустил, И жестом дружелюбным в ворота пригласил. Хей! Будь как дома Скиннер, я ни в чем не откажу, Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу! Девятьсот четвертую тебе я положу! Тебе я положу,тебе я положу! 20.11.2025