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Сегодня, 01:46

«Эдмонтон» разгромил «Вашингтон». У Овечкина «-1»

Евгений Козинов
Корреспондент
24 ноября. «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:5. «Ойлерз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду чуть меньше 24 минут, отметился удалением и тремя бросками по воротам соперника при показателе полезности «-1».

«Эдмонтон» набрал 13 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 7-й строчке — 22 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Голы: Кейн — 9 (Драйзайтль, Дешарне), 14:10 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 4 (Макдэвид, Хаймэн), 15:24 — 0:2. Бушар — 5 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 23:44 — 0:3. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 24:48 — 0:4. Драйзайтль — 8 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 38:37 — 0:5.

Вратари: Линдгрен — Скиннер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (6+11+8) — 35 (21+9+5).

Наши: Алексеев (13.20/1/-1), Кузнецов (21.40/2/-1), Овечкин (23.54/3/-1) — -.

24 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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