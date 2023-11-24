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Сегодня, 20:30

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Трансляция игры НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» 24 ноября во Вконтакте начнется в 23.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Александр Овечкин с хоккеистами «Вашингтона».
Александр Овечкин (в центре) с партнерами по «Вашингтону».
Фото USA Today Sports
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24 ноября «Вашингтон» на своем льду на территории «Кэпитал Уан-арена» сыграет против «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в Вашингтоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Вашингтона» и «Эдмонтона» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями встречи НХЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Кэпиталз» Спенсера Карбери с 22 очками находятся на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Ойлерз» с 11 баллами занимают седьмую строчку в Тихоокеанском дивизионе.

За «Вашингтон» выступает российский форвард Александр Овечкин. На счету 38-летнего хоккеиста 12 (5+7) очков в 16 матчах.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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