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НХЛ

Сегодня, 08:35

«Вашингтон» — фаворит гонки за последним местом в плей-офф НХЛ: расклад перед заключительными матчами

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» обыграл «Бостон» (2:0) и теперь для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли команде Александра Овечкина необходимо обыграть «Филадельфию» 17 апреля.

Таблица зоны «уайлд-кард» на «Востоке»

Место

Команда

Матчи

Победы в основное время

Победы с учетом ОТ

Очки

1

Тампа-Бэй*

81

36

41

96

2

Вашингтон

81

31

35

89

3

Детройт

81

27

38

89

4

Питтсбург

81

32

36

88

5

Филадельфия

81

30

34

87

* Команда гарантировала себе место в плей-офф.

Оставшиеся матчи команд-претендентов на плей-офф

Монреаль — Детройт, 17 апреля, 2.00 мск

Филадельфия — Вашингтон, 17 апреля, 2.00

Айлендерс — Питтсбург, 18 апреля, 2.00

Возможнные расклады перед последними матчами.

1. «Вашингтон» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает;

— проигрывает не в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» не выигрывают.

2. «Детройт» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает, а «Вашингтон» — нет;

— проигрывает не в основное время, «Вашингтон» проигрывает в основное время, а «Питтсбург» не выигрывает.

3. «Питтсбург» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает, а «Вашингтон» и «Детройт» — нет;

— проигрывает не в основное время, а «Вашингтон» и «Детройт» — проигрывают в основное время.

4. «Филадельфия» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» проигрывают в основное время. «Флайерз» будут выше «Вашингтона», так как при равенстве других показателей (победы в основное время; победы в основное время и в овертайме суммарно; общее число побед) критерием станет число очков в личных встречах, по ним преимущество при таком раскладе будет за командой Джона Тортореллы.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
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В НХЛ определены 15 из 16 участников плей-офф