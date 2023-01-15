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Сегодня, 05:33

810-й гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией»

Иван Торопцев
Корреспондент
«Вашингтон» — «Филадельфия».
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственную шайбу хозяев забросил Александр Овечкин, который сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 84 голов. У гостей отличились Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк и Уэйд Эллисон.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд и поднялась на 13-е место в таблице Восточной конференции с 43 очками в 43 матчах. «Вашингтон» занимает седьмую строчку с 52 очками в 45 играх.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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