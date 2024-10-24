«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии», Овечкин забил один гол

«Вашингтон» победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь у него 2 гола в этом сезоне.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и голевой передачей. Его признали третьей звездой встречи. Защитник Егор Замула сделал одну голевую передачу. Голкипер Иван Федотов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» с 10 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет последней — 3 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Голы: Рэддиш — 2 (Макилрат, Сандин), 4:50 — 1:0. Дауд — 2 (Сандин, Протас), 22:49 — 2:0. Макмайкл — 2 (Дюбуа, Макилрат), 24:04 — 3:0. Макмайкл — 3 (ван Римсдайк, Дюбуа), 27:16 — 4:0. Конекны — 3 (бол., Мичков, Драйсдейл), 32:04 — 4:1. Типпетт — 1 (Замула, Форстер), 36:16 — 4:2. Мичков — 3 (бол., Типпетт, Драйсдейл), 46:36 — 4:3. Дюбуа — 1 (п.в.), 57:48 — 5:3. Овечкин — 2 (п.в., Строум), 58:50 — 6:3.

Вратари: Томпсон — Федотов (57:32 — 57:48, 58:04 — 58:50).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (6+9+11) — 29 (3+17+9).

24 октября. Вашингтон. Capital One Arena.