Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

«Вашингтон» — «Филадельфия»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» встретится с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Российский форвард, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на четверг, 24 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Вашингтон» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Встреча этих команд, проходившая 23 октября в Филадельфии, завершилась победой столичных со счетом 4:1.

«Вашингтон», за который выступает Александр Овечкин, провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и после четырех побед набрал 8 очков. «Филадельфия» замыкает таблицу Восточной конференции с 3 очками в шести матчах при пяти поражениях подряд.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир вошел в тренерский штаб «Норвича»
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Сегодня
Вчера
Неделя