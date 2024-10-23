«Вашингтон» встретится с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на четверг, 24 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Вашингтон» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Встреча этих команд, проходившая 23 октября в Филадельфии, завершилась победой столичных со счетом 4:1.

«Вашингтон», за который выступает Александр Овечкин, провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и после четырех побед набрал 8 очков. «Филадельфия» замыкает таблицу Восточной конференции с 3 очками в шести матчах при пяти поражениях подряд.